Vietnam | battello turistico affonda | 13 morti | dispersi due bambini

(Di domenica 27 febbraio 2022) Almeno 13 persone sono morte oggi e altre quattro sono date per disperse dopo il naufragio di unaal largo di Hoi An, un'antica città deldichiarata Patrimonio dell'Umanità ...

Almeno 13 persone sono morte oggi e altre quattro sono date per disperse dopo il naufragio di una battello turistico al largo di Hoi An, un'antica città del Vietnam dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Lo ha detto un funzionario del Partito Comunista locale. La barca - con a bordo 39 ...