VIDEO Milan, Ibrahimovic giura amore: “Finché non vinco qualcosa qua, non mi ritiro” (Di domenica 27 febbraio 2022) Le parole di Zlatan Ibrahimovic, durante un evento a Milano, sul suo futuro in rossonero: "Non mollo Finché non vinco con il Milan" Leggi su mediagol (Di domenica 27 febbraio 2022) Le parole di Zlatan, durante un evento ao, sul suo futuro in rossonero: "Non mollononcon il

Advertising

gippu1 : 30 anni fa, il #26febbraio 1992, in un Torino-Milan di CoppaItalia, il Delle Alpi diventa dancefloor e Marco Van Ba… - TuttoMercatoWeb : #Ibrahimovic: “Non mollo finché non vinco col #Milan” ?? Antonello Gioia - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro #MilanUdinese - Mediagol : VIDEO Milan, Ibrahimovic giura amore: “Finché non vinco qualcosa qua, non mi ritiro” - Rei_Hazisllari : RT @MilanNewsit: #Ibrahimovic sul suo futuro: “Non mollo finché non vinco col #Milan” ???????? (via @antonello_gioia) -