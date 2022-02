VIDEO | Immobile Napoli, il retroscena di mercato: SENTITE! (Di domenica 27 febbraio 2022) Questa sera Lazio e Napoli si daranno battaglia all’Olimpico di Roma, ognuna per continuare ad inseguire i propri sogni. Sarà una sfida particolarmente intrigante, dato che si affronteranno il secondo miglior attacco della Serie A (Lazio, 53 gol come il Milan, dietro solo all’Inter) e la miglior difesa (Napoli, 18 reti subite). La punta di diamante del reparto offensivo biancoceleste è senza dubbio Ciro Immobile, che ha già realizzato 19 gol in 21 partite e vuole riprendersi la vetta della classifica marcatori, ieri soffiatagli dallo juventino Vlahovic. Ha del clamoroso, però, quanto riportato da Il Messaggero sul centravanti: nel 2016, prima di approdare alla Lazio, era stato vicino al Napoli. Tuttavia, fu proprio il suo attuale allenatore Maurizio Sarri, all’epoca sulla panchina azzurra, a non volerne ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 febbraio 2022) Questa sera Lazio esi daranno battaglia all’Olimpico di Roma, ognuna per continuare ad inseguire i propri sogni. Sarà una sfida particolarmente intrigante, dato che si affronteranno il secondo miglior attacco della Serie A (Lazio, 53 gol come il Milan, dietro solo all’Inter) e la miglior difesa (, 18 reti subite). La punta di diamante del reparto offensivo biancoceleste è senza dubbio Ciro, che ha già realizzato 19 gol in 21 partite e vuole riprendersi la vetta della classifica marcatori, ieri soffiatagli dallo juventino Vlahovic. Ha del clamoroso, però, quanto riportato da Il Messaggero sul centravanti: nel 2016, prima di approdare alla Lazio, era stato vicino al. Tuttavia, fu proprio il suo attuale allenatore Maurizio Sarri, all’epoca sulla panchina azzurra, a non volerne ...

