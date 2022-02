Viaggio sul litorale laziale tra omertà e ribellione dopo le inchieste su politici e mafia (Di domenica 27 febbraio 2022) AGI - “Anzio pagherà carissima un'onta del genere finita addirittura sul ‘Times'. Che ci fosse un'aria strana lo avevamo capito tutti ma le intercettazioni sui presunti legami tra il sindaco e la criminalità mi hanno fatto crollare il mondo addosso”. Giorgio Buccolini, erede di una dinastia proprietaria dal 1912 di supermercati cittadini, lascia che il suo caffé diventi freddo perché ha foga di esternare quanto e perché sia così arrabbiato. C'è una ragione di affetti: “Negli anni Ottanta alcuni personaggi di Latina, che poi vennero condannati, misero bombe su bombe fuori ai negozi di mio padre perché lui non voleva pagare tangenti - racconta all'AGI -. Io ero piccolo e mi caricarono su un'auto costringendomi a stare per undici mesi nascosto dentro a un buco in un'altra città per paura che mi facessero del male. Quando ho letto queste carte mi si è è oscurata la vista". "Episodi ... Leggi su agi (Di domenica 27 febbraio 2022) AGI - “Anzio pagherà carissima un'onta del genere finita addirittura sul ‘Times'. Che ci fosse un'aria strana lo avevamo capito tutti ma le intercettazioni sui presunti legami tra il sindaco e la criminalità mi hanno fatto crollare il mondo addosso”. Giorgio Buccolini, erede di una dinastia proprietaria dal 1912 di supermercati cittadini, lascia che il suo caffé diventi freddo perché ha foga di esternare quanto e perché sia così arrabbiato. C'è una ragione di affetti: “Negli anni Ottanta alcuni personaggi di Latina, che poi vennero condannati, misero bombe su bombe fuori ai negozi di mio padre perché lui non voleva pagare tangenti - racconta all'AGI -. Io ero piccolo e mi caricarono su un'auto costringendomi a stare per undici mesi nascosto dentro a un buco in un'altra città per paura che mi facessero del male. Quando ho letto queste carte mi si è è oscurata la vista". "Episodi ...

