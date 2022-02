Verona Venezia LIVE: tutto pronto al Bentegodi (Di domenica 27 febbraio 2022) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Verona e Venezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Bentegodi, Verona e Venezia, match valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Venezia 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 15 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Verona Venezia 0-0: risultato e tabellino HELLAS Verona (3-4-2-1): Montipò; Retsos, Coppola, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. A disposizione: Berardi A., Chiesa M., Depaoli, Frabotta, Ceccherini, Bessa, Hongla, Lasagna. All: Igor ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Allo stadio, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio, match valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 15 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino HELLAS(3-4-2-1): Montipò; Retsos, Coppola, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. A disposizione: Berardi A., Chiesa M., Depaoli, Frabotta, Ceccherini, Bessa, Hongla, Lasagna. All: Igor ...

Advertising

ilgiovanemassi : @drugo56873141 Eh già, ma non dirlo a me L'ho già scritto Ma devo discutere pure su questo Meglio guardare Verona-Venezia - Quellidelsito : E ora che il Verona faccia il suo dovere contro il Venezia!!!! - JCTweet_ : Verona - Venezia, sfida tra i due allenatori che mi hanno più impressionato in questo campionato. Spero di divertirmi. - ArifRaka3 : Live Verona vs Venezia - Serie A | watch live: - Agenzia_Ansa : SERIE A | In campo Verona - Venezia #ANSA -