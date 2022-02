Verona Venezia, i convocati di Tudor: difesa all’osso per i gialloblù (Di domenica 27 febbraio 2022) L’allenatore del Verona Tudor ha reso nota la lista dei convocati in vista del Venezia Igor Tudor, allenatore del Verona, ha diramato la lista dei convocati in vista del match casalingo contro il Venezia. Portieri: Chiesa, Berardi, Montipò.Difensori: Faraoni, Ceccherini, Depaoli, Frabotta, Sutalo, Coppola, Retsos.Centrocampisti: Barak, Lazovic, Ilic, Bessa, Tameze, Hongla.Attaccanti: Caprari, Lasagna, Simeone. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) L’allenatore delha reso nota la lista deiin vista delIgor, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista del match casalingo contro il. Portieri: Chiesa, Berardi, Montipò.Difensori: Faraoni, Ceccherini, Depaoli, Frabotta, Sutalo, Coppola, Retsos.Centrocampisti: Barak, Lazovic, Ilic, Bessa, Tameze, Hongla.Attaccanti: Caprari, Lasagna, Simeone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

UmbertoF97 : @Guido17595958 Infatti. Io non credo allo scudetto anche perché abbiamo fatto 2 punti contro Venezia Sassuolo Udine… - occhio_notizie : Probabili formazioni e dove vedere il match - fzola_ : Hellas Verona - Venezia, le probabili formazioni | Senza Günter e Casale, difesa gialloblù da ridisegnare - MadFerPicks : Serie A ???? Torino - Cagliari BTTS -102 2u Hellas Verona - Venezia Over 2.5 -132 1u Spezia - Roma Over 2.5 -125… - CalciohellasIt : #VeronaVenezia, #Frabotta a disposizione -