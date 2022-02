Verona | Tudor | 'Salvezza raggiunta | era il nostro obiettivo Barak da valutare Coppola ha annullato Henry | Simeone '

(Di domenica 27 febbraio 2022) Igor, tecnico dell'Hellas, commenta a DAZN la vittoria per 3-1 sul Venezia: “Bel, siamo una squadra forte che...

Advertising

LeBombeDiVlad : ???? #Verona, #Tudor esulta per la salvezza ed il gol ritrovato da #Simeone ?? Le sue dichiarazioni #LBDV… - DiMarzio : .@HellasVeronaFC | Igor #Tudor commenta la vittoria contro il @VeneziaFC_IT e la salvezza raggiunta - doublegiem : Bisognerebbe fare un discorso sul funzionamento delle catene laterali del Verona, Tudor sta lasciando un'impronta i… - CalciohellasIt : Hellas Verona, le parole di #Tudor dopo la vittoria contro il #Venezia - abigail19755 : @ForzaVCG Ho l'impressione che Juric venda bene se stesso,Tudor sta facendo volare il Verona,il nostro non sarà for… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Tudor

7:che inizia con il freno a mano poi nella ripresa ha più spazio e gioca come sa fare. Giusti i cambi nel momento del bisognoGiovanni Simeone protagonista assoluto del successo casalingo delsul Venezia. L'attaccante gialloblù ha realizzato tutte e tre le reti che hanno consentito alla squadra didi cogliere il successo, arrivando a quota 15 nella classifica marcatori. Dopo ...Il Cholito Simeone deve avere un conto in sospeso con il Venezia: all'andata ribaltò il vantaggio per 3-0 dei lagunari con una tripletta, dando forma a un incredibile 4-3, e si è ripetuto oggi, al rit ...Le dichiarazioni di Tudor dopo Verona-Venezia e la salvezza conquistata Igor Tudor ha parlato dopo la vittoria del suo Verona nel derby veneto contro il Venezia. Decisivo Giovanni Simeone, che ha real ...