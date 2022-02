Verissimo | Robert Pattinson rivela | “Quando cammino per strada cerco di nascondermi | ecco perché”

(Di domenica 27 febbraio 2022) In collegamento con Silvia Toffanin aniente poco di meno che. L’attore, divenuto famoso per il ruolo di Edward Cullen in Twilight, nell’intervista andata in onda ieri 26 febbraio hato: “Ero molto timido, ma, in realtà, lo sono ancora”. Poi ha spiegato: “perdi, mi imbarazzo a parlare con le persone”. Adesso l’interprete tornerà al cinema con un altro ruolo iconico, quello di Batman, nell’omonimo film di Matt Reeves, in uscita in Italia il 3 marzo. “Il mio entusiasmo è a mille, sono cresciuto guardando i film. È stato molto divertente,mi guardavo allo specchio con il costume provavo una sensazione potentissima, dovevo darmi un pizzicotto ...

La timidezza, poi la fama e le due cose che non vanno molto di pari passo. Parte da qui l'intervista esclusiva rilasciata da Robert Pattinson a Verissimo e andata in onda ieri pomeriggio. L'attore inglese, impegnato in questi giorni nell'attività promozionale di The Batman in cui interpreta il protagonista, è stato ospite ...