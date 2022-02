Venezia | Zanetti | «Derby dal grande fascino | lavoriamo per un obiettivo»

(Di domenica 27 febbraio 2022) Paolo, allenatore del, ha parlato prima del match contro il Verona. Le dichiarazioni del tecnico arancioneroverde Paoloha parlato ai microfoni di DAZN prima di Verona-– «C’è voglia di fare punti su un campo difficile, il passato è passato ora dobbiamo guardare al futuro perchè abbiamo di fronte partite difficili nelle quali ci giochiamo tanto.per undifficile, oggi abbiamo di fronte un’ottima squadra».– «Una gara che va vissuta come le altre. È una partita diversa, ci teniamo a fare risultato e bella figura in una gara dalche vogliamo regalare ai tifosi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Zanetti: 'Ci giochiamo tanto, salvezza difficile ma alla nostra portata' - CalcioNews24 : #VeronaVenezia, le parole di #Zanetti nel pre gara ??? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Zanetti: 'Ci giochiamo tanto, salvezza difficile ma alla nostra portata' - susydigennaro : RT @napolimagazine: VENEZIA - Zanetti: 'Ci giochiamo tanto, salvezza difficile ma alla nostra portata' - apetrazzuolo : VENEZIA - Zanetti: 'Ci giochiamo tanto, salvezza difficile ma alla nostra portata' -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Zanetti

(3 - 4 - 1 - 2): Romero; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Crnigoj, Busio, Cuisance, Haps; Aramu; Henry, Okereke. All.:Commenta per primo Queste le parole di Paolo, allenatore del, prima della partita contro il Verona a Dazn : E' una partita diversa, è un derby veneto e ci teniamo a fare una bella figura. C'è voglia di riscatto dopo la gara d'...Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Hellas Verona: “C'è voglia di fare punti su un campo difficile, il passato è passato ora dobbiamo g ...Diretta Verona Venezia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 27^ giornata di Serie A ...