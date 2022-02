Uomini e Donne | Pinuccia crolla durante le riprese | il volto rigato dalle lacrime

(Di domenica 27 febbraio 2022), una delle protagoniste del parterre, è esplosa ina seguito di un durissimo scontro avuto con l’opinionista del programma In queste ultime settimane, Tina Cipollari ha preso di mira un’altra dama di “”. Mentre le sue liti con Gemma Galgani sono in un certo qual senso ormai celebri, recentemente l’opinionista ha deciso di cambiare bersaglio. Ciò, chiaramente, non significa che abbia sotterrato l’ascia di guerra con la torinese, la quale nell’ultima puntata ha discusso con una sua “collega”. Tina CIpollari (Instagram)La vittima della furia di Gemma è stata Nadia Marsala rea, secondo lei, di non possedere alcun tipo di solidarietà femminile. La dama tuttavia, ha reagito prontamente alle critiche mosse dalla settantaduenne, ribadendo che Massimiliano l’ha scartata ...

Advertising

robersperanza : L’ambasciata italiana a #Kyiv resta aperta e operativa. Grazie di cuore al nostro ambasciatore Zazo, alle donne e a… - riotta : Su @repubblica commoventi interviste con ucraini che lasciano l'Italia per combattere in patria. Una mamma 'preferi… - BaldinoVittoria : L’attacco all’ospedale pediatrico di Kiev è un atto di una violenza indescrivibile che lascia senza parole. Serve i… - SoniaLaVera : RT @autocostruttore: A Trieste e a Piacenza, su un bus donne e bambini, sono i primi profughi arrivati dall'Ucraina. I mariti e padri sono… - CaldaZona : Preferisco uomini magri. Io sono una donna che ha sempre bisogno di qualche momento di evasione ?? RT ?? donne vicino… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Alcuni studi dicono anche che questo tipo di percezione si differenzia tra, ma ancora non sono chiare le dinamiche che portano a queste diversità. Alcune teorie indicano gli ormoni ...Una una cinquantina di persone, tra questie bambini e due, di cui uno è l'autista sono arrivati stamani al confine di Fernetti (Trieste). Sono diretti tutti a casa di amici o di ...“Tutti siamo preoccupati per i nostri cari e le nostra famiglie che sono nella nostra Patria dove piovono missili – ha detto nell’omelia Padre Vasyl Panivnyk, parroco di San Demetrio – In un momento c ...Ricordiamo Anna Politkovskaja e Antonio Russo che hanno pagato con la vita aver raccontato gli orrori della Cecenia e non solo ...