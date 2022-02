Uomini e Donne anticipazioni, si è formata una nuova coppia: il “sì” e il ballo sotto i petali (Di domenica 27 febbraio 2022) La lieta notizia era nell’aria già da un paio di puntate, ma nell’ultima registrazione finalmente è successo: Massimiliano, cavaliere puntato inizialmente da Gemma Galgani (alla quale ha rifilato immediatamente un due di picche) e la bionda dama Nadia Marsala, grande rivale proprio di Gemma, sono usciti dalla trasmissione come una coppia. Si sono scelti e hanno ballato a centro studio sotto la tradizionale cascata di petali rossi che inizialmente scendevano solo per le coppie del trono classico. In realtà per Nadia è stata una sorpresa, visto che Massimiliano non le ha accennato nulla prima: semplicemente si è inginocchiato davanti a lei e le ha chiesto di essere la sua donna, dunque di lasciare il talk-show di Maria De Filippi per viversi nella vita quotidiana. E lei ovviamente ha detto sì. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 27 febbraio 2022) La lieta notizia era nell’aria già da un paio di puntate, ma nell’ultima registrazione finalmente è successo: Massimiliano, cavaliere puntato inizialmente da Gemma Galgani (alla quale ha rifilato immediatamente un due di picche) e la bionda dama Nadia Marsala, grande rivale proprio di Gemma, sono usciti dalla trasmissione come una. Si sono scelti e hanno ballato a centro studiola tradizionale cascata dirossi che inizialmente scendevano solo per le coppie del trono classico. In realtà per Nadia è stata una sorpresa, visto che Massimiliano non le ha accennato nulla prima: semplicemente si è inginocchiato davanti a lei e le ha chiesto di essere la sua donna, dunque di lasciare il talk-show di Maria De Filippi per viversi nella vita quotidiana. E lei ovviamente ha detto sì. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

Advertising

robersperanza : L’ambasciata italiana a #Kyiv resta aperta e operativa. Grazie di cuore al nostro ambasciatore Zazo, alle donne e a… - BaldinoVittoria : L’attacco all’ospedale pediatrico di Kiev è un atto di una violenza indescrivibile che lascia senza parole. Serve i… - UNHCRItalia : Abbiamo intensificato le nostre operazioni in Ucraina e nei paesi limitrofi per aiutare la popolazione civile in fu… - AlvisiConci : RT @riotta: Su @repubblica commoventi interviste con ucraini che lasciano l'Italia per combattere in patria. Una mamma 'preferivo un figlio… - Mik1887_ : RT @riotta: Su @repubblica commoventi interviste con ucraini che lasciano l'Italia per combattere in patria. Una mamma 'preferivo un figlio… -