Universo 25 | La sovrappopolazione nei roditori come modello per il futuro dell’umanità

(Di domenica 27 febbraio 2022) Quante persone possono abitare la Terra? Esiste un limite demografico o la popolazione mondiale può continuare a crescere? Alla fine degli anni ’60, l’etologo statunitense John B. Calhoun si applicò a intensi studi riguardanti la densità di popolazione e i suoi effetti sul comportamento. Per dimostrare la sua teoria sugli effetti negativi delladiede vita a un celebre esperimento chiamato25. Studiare il comportamento sociale dei topi in condizioni di sovrappopolamento per capire il destino umano (Pixabay) – curiosauro.itL’esperimento dell’25 Fu la filosofia positivistica, nella seconda metà dell’Ottocento, a rivelare che le risorse del mondo (esauribili) non sarebbero mai bastate per una popolazione terrestre in espansione e sempre più orientata allo sfruttamento intensivo e al consumo. Quest’idea ...