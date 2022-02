Una Vita, anticipazioni puntate dal 28 febbraio al 5 marzo 2022: cosa succede nei prossimi episodi (Di domenica 27 febbraio 2022) Una Vita anticipazioni delle prossime puntate: scopri i dettagli più ghiotti! Il pubblico di Canale 5 è in trepida attesa dei nuovi appuntamenti con la telenovela spagnola. Tatti i dettagli che i telespettatori riceveranno in questi nuovi episodi. cosa farà Aurelio? E Anabel? Ma anche tutti gli altri, cosa c’è in serbo per loro? Scopriamolo insieme! Una Vita anticipazioni: Bellita e Anabel Bellita incontrerà l’uomo che scriverà la sua autobiografia, ma la situazione non va per il meglio: l’uomo fa domande anche sulla sua sfera private e la reazione della donna è terribile: lo caccia via di casa. Marcos non si dà per vinto e non accetta le dimissioni di Miguel, il quale, nel frattempo, tenta ancora di far pace con Anabel: “armato” di fiori va a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 febbraio 2022) Unadelle prossime: scopri i dettagli più ghiotti! Il pubblico di Canale 5 è in trepida attesa dei nuovi appuntamenti con la telenovela spagnola. Tatti i dettagli che i telespettatori riceveranno in questi nuovifarà Aurelio? E Anabel? Ma anche tutti gli altri,c’è in serbo per loro? Scopriamolo insieme! Una: Bellita e Anabel Bellita incontrerà l’uomo che scriverà la sua autobiografia, ma la situazione non va per il meglio: l’uomo fa domande anche sulla sua sfera private e la reazione della donna è terribile: lo caccia via di casa. Marcos non si dà per vinto e non accetta le dimissioni di Miguel, il quale, nel frattempo, tenta ancora di far pace con Anabel: “armato” di fiori va a ...

