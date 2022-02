Una vita, anticipazioni dal 28 febbraio al 5 marzo: la guarigione di Lolita (Di domenica 27 febbraio 2022) La salute di Lolita sarà ancora una volta al centro delle vicende di Una vita, ma in senso buono. La giovane, stando alle anticipazioni riguardanti le puntate in onda dal 28 febbraio al 5 marzo, guarirà dalla sua malattia grazie al farmaco sperimentale del dottor Ramon y Cajal. Le cose con Antoñito non andranno affatto bene al punto che stipulerà un contratto con lui per salvare il matrimonio. Nel frattempo, Susana sarà sulla bocca di tutti per la possibile bigamia di Armando ed infine, Anabel romperà definitivamente con Miguel e lui rassegnerà le dimissioni da avvocato della società Bacigalupe-Quesada. Una vita, anticipazioni 28 febbraio - 5 marzo: Lolita guarisce grazie al farmaco sperimentale Bellita incontrerà ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 27 febbraio 2022) La salute disarà ancora una volta al centro delle vicende di Una, ma in senso buono. La giovane, stando alleriguardanti le puntate in onda dal 28al 5, guarirà dalla sua malattia grazie al farmaco sperimentale del dottor Ramon y Cajal. Le cose con Antoñito non andranno affatto bene al punto che stipulerà un contratto con lui per salvare il matrimonio. Nel frattempo, Susana sarà sulla bocca di tutti per la possibile bigamia di Armando ed infine, Anabel romperà definitivamente con Miguel e lui rassegnerà le dimissioni da avvocato della società Bacigalupe-Quesada. Una28- 5guarisce grazie al farmaco sperimentale Bellita incontrerà ...

