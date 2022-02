Una Vita, anticipazioni 28 febbraio: Bellita manda a monte il piano con l’editore che dovrebbe scrivere la sua biografia (Di domenica 27 febbraio 2022) Una Vita, anticipazioni 28 febbraio: una protagonista della puntata di domani sarà certamente Bellita, alle prese con una nuova avventura professionale. Una Vita, anticipazioni 28 febbraio: Bellita parla con lo scrittore della sua biografia, ma qualcosa va storto Bellita ha un incontro con colui che vorrebbe scrivere una biografia su di lei. Quando però l’uomo inizia a farle domande personali (scopriremo quali), la grande cantante si infuria. Quale altro personaggio di “Una Vita” vedremo? Genoveva? Lolita? Antonito? Natalia? Aurelio? Anabel? Miguel? Marcos? Le loro storie sono a nostro avviso molto coinvolgenti! Una Vita, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 27 febbraio 2022) Una28: una protagonista della puntata di domani sarà certamente, alle prese con una nuova avventura professionale. Una28parla con lo scrittore della sua, ma qualcosa va stortoha un incontro con colui che vorrebbeunasu di lei. Quando però l’uomo inizia a farle domande personali (scopriremo quali), la grande cantante si infuria. Quale altro personaggio di “Una” vedremo? Genoveva? Lolita? Antonito? Natalia? Aurelio? Anabel? Miguel? Marcos? Le loro storie sono a nostro avviso molto coinvolgenti! Una, ...

Advertising

Corriere : Sembra un piccolo miracolo nell’assurdità della guerra, e potrebbe diventare il simbolo della vita che prevale sull… - RaiNews : Il miracolo della vita non si ferma davanti alla guerra. È successo di nuovo a #Kiev in un rifugio antimissilistico… - mara_carfagna : Nel giorno più buio per l'#Ucraina la solidarietà è un dovere: c'è un popolo intero che in queste ore sta rischiand… - _st3ve : se siete overthinker come me pensate a questo meglio 10 minuti di vergogna o una vita di rimpianti? se non le mand… - pa72ge : @EnricoLetta @Avvenire_Nei Ma stia sereno. Si faccia una vita! -