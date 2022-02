“Una città infame”: Fiorentina-Juventus nel caos, cosa è successo (Di domenica 27 febbraio 2022) In occasione della sfida contro l’Empoli, i tifosi della Juventus hanno esposto uno striscione contro la città di Firenze. Non è stata una passeggiata la sfida di campionato che la Juventus ha affrontato, durante l’anticipo del sabato, contro l‘Empoli. Il match, infatti, è stato un testa a testa continuo ed è terminato 2-3 in vantaggio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 27 febbraio 2022) In occasione della sfida contro l’Empoli, i tifosi dellahanno esposto uno striscione contro ladi Firenze. Non è stata una passeggiata la sfida di campionato che laha affrontato, durante l’anticipo del sabato, contro l‘Empoli. Il match, infatti, è stato un testa a testa continuo ed è terminato 2-3 in vantaggio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Qualunque città va bene per i negoziati, tra cui Varsavia, Istanbul e Baku, ma non Minsk', ha detto il p… - rtl1025 : ?? Il sindaco di #Kiev, #VitaliiKlitschko, ha annunciato il #coprifuoco in città dalle 17 alle 8 'per una più effica… - capuanogio : ?? Secondo #TheTelegraph, martedì #Agnelli lancerà a nome di #Juventus, #RealMadrid e #Barcellona una nuova formula… - marybozzoli : La Chiesa Ucraina di Bologna, S. Michele dei Leprosetti, organizza oggi una raccolta di materiale sanitario da invi… - animaleuropeRMP : RT @Guido07261: @ItaliaViva @matteorenzi La barzelletta che fa meno ridere è un tizio all’1,5%, che doveva rottamare gli altri ed è finito… -