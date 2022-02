Un “salvagente” per il Principe Andrea, depresso dopo lo scandalo sessuale (Di domenica 27 febbraio 2022) Non si placa l’attenzione sul Principe Andrea, travolto dalle accuse per abusi sessuali da parte di Virginia Giuffre, l’attivista vittima del giro di traffico messo in piedi da Jeffrey Epstein. Il Duca di York sta facendo i conti con le conseguenze dello scandalo sessuale, tanto da essere stato definito “depresso” da fonti vicine alla Famiglia Reale. È per questo che la Regina Elisabetta avrebbe preso una decisione, lanciandogli un “salvagente” dato il periodo critico che sta attraversando. Principe Andrea, l’ancora di salvezza offerta dalla Regina Il Duca di York, secondo quanto emerge dai tabloid inglesi, per risparmiarsi un’umiliante battaglia giudiziaria ha raggiunto un accordo “segreto” (ormai reso pubblico dai media britannici) con Virginia ... Leggi su dilei (Di domenica 27 febbraio 2022) Non si placa l’attenzione sul, travolto dalle accuse per abusi sessuali da parte di Virginia Giuffre, l’attivista vittima del giro di traffico messo in piedi da Jeffrey Epstein. Il Duca di York sta facendo i conti con le conseguenze dello, tanto da essere stato definito “” da fonti vicine alla Famiglia Reale. È per questo che la Regina Elisabetta avrebbe preso una decisione, lanciandogli un “” dato il periodo critico che sta attraversando., l’ancora di salvezza offerta dalla Regina Il Duca di York, secondo quanto emerge dai tabloid inglesi, per risparmiarsi un’umiliante battaglia giudiziaria ha raggiunto un accordo “segreto” (ormai reso pubblico dai media britannici) con Virginia ...

