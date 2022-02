Un posto al sole anticipazioni dal 28 febbraio al 4 marzo: Susanna e Niko rischiano di perdere Jimmy (Di domenica 27 febbraio 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le trame delle puntate in onda su Rai 3 da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo, rivelano che la presenza di Virginia all’ospedale San Filippo metterà in pericolo il rapporto tra Rossella e Riccardo. Anche il ritorno delle gemelle Cirillo porterà scompiglio in casa Sartori. Cerruti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Un posto al sole anticipazioni 9 novembre: Espedito terrorizza Guido Un posto al sole anticipazioni 10 novembre: Diego affronta Mattia Un posto al sole anticipazioni 11 novembre: Marina vuole ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Ledi Unal, riguardanti le trame delle puntate in onda su Rai 3 da lunedì 28a venerdì 4, rivelano che la presenza di Virginia all’ospedale San Filippo metterà in pericolo il rapporto tra Rossella e Riccardo. Anche il ritorno delle gemelle Cirillo porterà scompiglio in casa Sartori. Cerruti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Unal9 novembre: Espedito terrorizza Guido Unal10 novembre: Diego affronta Mattia Unal11 novembre: Marina vuole ...

Advertising

idiot_kid_A : ora lo leggo e posto tutto, non solo del mio sole ascendente mercurio in acquario, della mia venere in pesci, luna… - Elena_Siena_ : RT @trash_mundo: #GFvip Barù a Jess: non mi interessi, ti puzzano le ascelle, è costrizione sentimentale Jerù: è un timidone ?? Sole a Jess… - 1escopata : RT @trash_mundo: #GFvip Barù a Jess: non mi interessi, ti puzzano le ascelle, è costrizione sentimentale Jerù: è un timidone ?? Sole a Jess… - Federic1910 : RT @trash_mundo: #GFvip Barù a Jess: non mi interessi, ti puzzano le ascelle, è costrizione sentimentale Jerù: è un timidone ?? Sole a Jess… - Marshmellos_ : RT @trash_mundo: #GFvip Barù a Jess: non mi interessi, ti puzzano le ascelle, è costrizione sentimentale Jerù: è un timidone ?? Sole a Jess… -