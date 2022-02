ULTIM’ORA – De Zerbi e il suo staff hanno lasciato Kiev (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo alcuni giorni di grande apprensione per quanto riguarda la situazione in Ucraina, come riportato da Sky Sport, il mister Roberto De Zerbi e il suo staff sono riusciti a lasciare Kiev in treno in totale sicurezza e dovrebbero arrivare alla frontiera a notte fonda o comunque non più tardi dell’alba. De Zerbi Ucraina RitornoUna bellissima notizia sia per il mister che per noi. Seguiranno certamente aggiornamenti, ma il peggio sembrerebbe passato. Le ultime dichiarazioni da parte di De Zerbi avevano lasciato spazio ad un po’ di preoccupazione che, invece, si è tramutata in ottimismo. Leggi su rompipallone (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo alcuni giorni di grande apprensione per quanto riguarda la situazione in Ucraina, come riportato da Sky Sport, il mister Roberto Dee il suosono riusciti a lasciarein treno in totale sicurezza e dovrebbero arrivare alla frontiera a notte fonda o comunque non più tardi dell’alba. DeUcraina RitornoUna bellissima notizia sia per il mister che per noi. Seguiranno certamente aggiornamenti, ma il peggio sembrerebbe passato. Le ultime dichiarazioni da parte di Deavevanospazio ad un po’ di preoccupazione che, invece, si è tramutata in ottimismo.

