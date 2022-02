Ufficiale, Filippo Bisciglia tradisce Maria de Filippi e lascia Mediaset, “Ecco perché l’ha Fatto fuori da Temptation Island”. Fan distrutti (Di domenica 27 febbraio 2022) Filippo Bisciglia e Stefania Orlando saranno protagonisti di un nuovo programma firmato Discovery+. Un duo inaspettato quello formato da Filippo Bisciglia e Stefania Orlando che negli ultimi giorni sono al centro di alcune importanti indiscrezioni. Entrambi volti noti di Canale 5 saranno protagonisti di un nuovo programma televisivo che sorprenderà tutti i telespettatori. L’ex conduttore di Temptation Island e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avranno la possibilità di prendere parte a un nuovo spettacolo televisivo. Entrambi sono due ‘personaggi’ amati dai telespettatori per via del loro carattere e del loro modo di fare. Stefania e Filippo prenderanno parte a uno show sulla piattaforma Discovery+ pronto a coinvolgere dei spettatori adolescenti ai grandi. Si ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 febbraio 2022)e Stefania Orlando saranno protagonisti di un nuovo programma firmato Discovery+. Un duo inaspettato quello formato dae Stefania Orlando che negli ultimi giorni sono al centro di alcune importanti indiscrezioni. Entrambi volti noti di Canale 5 saranno protagonisti di un nuovo programma televisivo che sorprenderà tutti i telespettatori. L’ex conduttore die l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avranno la possibilità di prendere parte a un nuovo spettacolo televisivo. Entrambi sono due ‘personaggi’ amati dai telespettatori per via del loro carattere e del loro modo di fare. Stefania eprenderanno parte a uno show sulla piattaforma Discovery+ pronto a coinvolgere dei spettatori adolescenti ai grandi. Si ...

Advertising

IlcummentaJosif : @filippo_vismara @PercentuaIi @MediasetPlay @EndemolShineIT @GrandeFratello @Codacons @Parpiglia Di ufficiale non ho sentito nulla - ElisaCuccolo : RT @Lisa_komskaikru: ufficiale. 5 gocce spacca. Mirko e Filippo cantate insieme per sempre per favore #irama #rkomi - Lisa_komskaikru : ufficiale. 5 gocce spacca. Mirko e Filippo cantate insieme per sempre per favore #irama #rkomi - filippo_rampa : RT @Pie974: @BottaOfficial @borghi_claudio È il trattato firmato a novembre, credo, tra Italia e Francia. L'obiettivo ufficiale è la cooper… - FTraiettoria : Suppo torna in MotoGP! È il nuovo team manager Suzuki Scritto da Filippo Gardin -