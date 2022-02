Ucraina:De Zerbi lascia Kiev,in viaggio verso luogo sicuro (Di domenica 27 febbraio 2022) L'allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi e i componenti italiani dello staff della squadra Ucraina hanno lasciato Kiev e sono in viaggio verso un luogo sicuro, dove sono attesi nelle ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) L'allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto Dee i componenti italiani dello staff della squadrahannotoe sono inun, dove sono attesi nelle ...

