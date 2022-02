Ucraina, Zelensky: “Sì ai negoziati con Mosca, ma non in Bielorussia” (Di domenica 27 febbraio 2022) “Qualunque città va bene per i negoziati, ma non Minsk”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymir Zelensky in un messaggio video in risposta a Mosca che ha annunciato di aver inviato una delegazione in Bielorussa per negoziare con Kiev. Lo riportano le agenzie internazionali. Tra le possibilità, Zelensky ha citato Varsavia, Bratislava, Budapest, Istanbul e Baku. Per convincere Vladimir Putin a lasciare la presa sull’Ucraina, gli alleati occidentali hanno deciso di usare una pesante misura economica. Gli Stati Uniti, l’Ue, il Regno Unito e il Canada hanno annunciato l’espulsione di alcune banche russe dal sistema di pagamenti globali Swift, una rete che collega le banche di tutto il mondo ed è considerata la spina dorsale della finanza internazionale; e anche misure per evitare che la Banca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) “Qualunque città va bene per i, ma non Minsk”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymirin un messaggio video in risposta ache ha annunciato di aver inviato una delegazione in Bielorussa per negoziare con Kiev. Lo riportano le agenzie internazionali. Tra le possibilità,ha citato Varsavia, Bratislava, Budapest, Istanbul e Baku. Per convincere Vladimir Putin a lasciare la presa sull’, gli alleati occidentali hanno deciso di usare una pesante misura economica. Gli Stati Uniti, l’Ue, il Regno Unito e il Canada hanno annunciato l’espulsione di alcune banche russe dal sistema di pagamenti globali Swift, una rete che collega le banche di tutto il mondo ed è considerata la spina dorsale della finanza internazionale; e anche misure per evitare che la Banca ...

