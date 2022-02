Ucraina, Zelensky parla alla nazione: «Notte durissima. I russi sparano su ospedali e abitazioni» – Il video (Di domenica 27 febbraio 2022) Nel quarto giorno di guerra, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna a parlare in un discorso alla nazione diffuso dal suo canale Telegram. «È stata una Notte dura», ha raccontato, «Mosca ha sparato sulle abitazioni e sugli ospedali. Quello che gli occupanti stanno facendo a Kharkiv, Okhtyrka, Kiev, Odessa e altre città e paesi sta attirando l’attenzione di un tribunale internazionale». Il presidente ha poi continuato rivolgendosi ai bielorussi prima del referendum costituzionale che potrebbe eliminare lo status di “neutralità” e consentire il dispiegamento di armi nucleari russe: «Auguro sinceramente alla Bielorussia di tornare ad essere buona e sicura come tutti l’hanno vista non molto tempo fa. Fare la ... Leggi su open.online (Di domenica 27 febbraio 2022) Nel quarto giorno di guerra, il presidente ucraino Volodymyrtorna are in un discorsodiffuso dal suo canale Telegram. «È stata unadura», ha raccontato, «Mosca ha sparato sullee sugli. Quello che gli occupanti stanno facendo a Kharkiv, Okhtyrka, Kiev, Odessa e altre città e paesi sta attirando l’attenzione di un tribunale internazionale». Il presidente ha poi continuato rivolgendosi ai bieloprima del referendum costituzionale che potrebbe eliminare lo status di “neutralità” e consentire il dispiegamento di armi nucleari russe: «Auguro sinceramenteBieloa di tornare ad essere buona e sicura come tutti l’hanno vista non molto tempo fa. Fare la ...

Advertising

martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Draghi ad un'ora precisa'. Lo sc… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difend… - marc30010 : RT @RenatoCoen: ANALISI PERFETTA #Kiev #Ucraina #RussiaUkraineWar #Zelensky #UcraniaRussia #UkraineUnderAttack - LeoFord : RT @BassanoGiorgia: #Zelensky avrebbe potuto fuggire in America. E’in #Ucraina a lottare insieme al suo popolo trascinando le leadership eu… -