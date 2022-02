**Ucraina: Zelensky, 'notte brutale, hanno attaccato anche ambulanze'** (Di domenica 27 febbraio 2022) Kiev, 27 feb. (Adnkronos) - E' stata ''una notte brutale'' quella appena trascorsa. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dicendo che ''i russi stanno attaccando qualsiasi cosa, comprese le ambulanze''. I russi, ha aggiunto Zelensky, ''stanno attaccando le zone civili'' dove non ci sono infrastrutture militari. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Kiev, 27 feb. (Adnkronos) - E' stata ''una'' quella appena trascorsa. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrdicendo che ''i russi stanno attaccando qualsiasi cosa, comprese le''. I russi, ha aggiunto, ''stanno attaccando le zone civili'' dove non ci sono infrastrutture militari.

