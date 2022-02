Ucraina | Zelensky | ' Incontro con Russia non a Minsk'

(Di domenica 27 febbraio 2022) Kiev, 27 febbraio 2022 'Vogliamo la pace, ma non vogliamo l'', così il presidente ucrainonel corso di un discorso alla Nazione sulla guerra in. / Instagram

Kiev, 27 febbraio 2022 'Vogliamo la pace, ma non vogliamo l'incontro a Minsk', così il presidente ucrainonel corso di un discorso alla Nazione sulla guerra in. / Instagram...la Russia nella guerra e molti carri armati presenti nella periferia della capitalesono entrati dal confine bielorusso. La telefonata è apparsa quasi inaspettata. Anche perché, nel ...Dalla Russia giunge la notizia di un viaggio di una delegazione ucraina in Bielorussia per trattare la pace con la Russia: gli aggiornamenti.NAZIONALE – Le notizie in diretta sull’invasione russa dell’Ucraina. Quarto giorno di guerra, nella notte sono proseguiti gli attacchi da parte delle forze militari russe: l’esercito è riuscito a entr ...