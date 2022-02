**Ucraina: Zelensky, 'con Italia raggiunto risultato straordinario'** (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. - (Adnkronos) - "Ho avuto continui colloqui con i leader mondiali, come emerso parlando con il primo ministro Draghi abbiamo raggiunto un straordinario risultato con l'Italia". Lo afferma in un messaggio video appena diffuso il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, riportando le testimonianze di solidarietà ricevute a livello globale. Zelensky si è rivolto in particolare alla Bielorussia augurandole di " tornare ad essere un paese buono e sicuro". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. - (Adnkronos) - "Ho avuto continui colloqui con i leader mondiali, come emerso parlando con il primo ministro Draghi abbiamouncon l'". Lo afferma in un messaggio video appena diffuso il presidente dell'Ucraina Volodymyr, riportando le testimonianze di solidarietà ricevute a livello globale.si è rivolto in particolare alla Bielorussia augurandole di " tornare ad essere un paese buono e sicuro".

