Ucraina, ultimatum di Mosca. Kiev: "Inaccettabile. Anche la Bielorussia pronta ad attaccarci". Giallo sull'avvio dei negoziati a Gomel. L'Ue chiude gli spazi aerei. Pericolo guerra nucleare (Di domenica 27 febbraio 2022) Il conflitto in Ucraina non si ferma e pende l'ultimatum di Mosca a Kiev - alle 13 di oggi - dopo il rifiuto del premier Zelensky di recarsi in Bielorussia per avviare un negoziato con il Cremlino, che...

