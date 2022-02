Ucraina, truppe russe entrano a Kharkiv. Mosca: “Trattiamo”. Zelensky replica: “Sì a negoziati, ma non in Bielorussia” (Di domenica 27 febbraio 2022) Kiev è sotto attacco ma resiste, mentre le truppe di Mosca sono entrate a Kharkiv: la seconda città più grande dell’Ucraina, nel nord est del Paese. Anton Gerashchenko, consigliere del ministero degli Interni di Kiev, ha confermato la notizia via Telegram, spiegando che «un gruppo di forze speciali della Federazione Russa ha appena fatto irruzione in città attraverso Alekseevka. Per strada». Il presidente dell’amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov, citato da Kiev Independent, ha esortato i residenti locali a rimanere nei rifugi, parlando di «pesanti combattimenti» in corso. Come a Bucha, una città a circa 30 chilometri da Kiev, dove un missile russo ha colpito un palazzo residenziale. Non si hanno ancora notizie su vittime o feriti. Intanto, secondo Mosca, le ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 febbraio 2022) Kiev è sotto attacco ma resiste, mentre ledisono entrate a: la seconda città più grande dell’, nel nord est del Paese. Anton Gerashchenko, consigliere del ministero degli Interni di Kiev, ha confermato la notizia via Telegram, spiegando che «un gruppo di forze speciali della Federazione Russa ha appena fatto irruzione in città attraverso Alekseevka. Per strada». Il presidente dell’amministrazione statale regionale di, Oleg Sinegubov, citato da Kiev Independent, ha esortato i residenti locali a rimanere nei rifugi, parlando di «pesanti combattimenti» in corso. Come a Bucha, una città a circa 30 chilometri da Kiev, dove un missile russo ha colpito un palazzo residenziale. Non si hanno ancora notizie su vittime o feriti. Intanto, secondo, le ...

