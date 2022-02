Ucraina, Trump: "Putin è intelligente, i leader Usa stupidi" (Di domenica 27 febbraio 2022) Donald Trump ha lodato nuovamente Vladimir Putin definendolo "intelligente" e ha definito i leader americani "stupidi" mentre la Russia prosegue l'invasione su vasta scala dell'Ucraina. Mentre i ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Donaldha lodato nuovamente Vladimirdefinendolo "" e ha definito iamericani "" mentre la Russia prosegue l'invasione su vasta scala dell'. Mentre i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Putin ha deciso la sua 'spietata invasione' dopo aver visto il ritiro dall'Afghanistan: 'Putin è smart', intelligen… - MediasetTgcom24 : Trump: 'Putin è intelligente, attacco all'Ucraina è un assalto all'umanità' #ucraina #russia… - SkyTG24 : Guerra in #Ucraina, #DonaldTrump: “Con me presidente non sarebbe mai successo” - Nicola23453287 : RT @Nicolo230592: Trump omaggia l'Ucraina: 'Siamo guidati da leader stupidi' - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Il complotto ha nuovi capitoli. Non solo hanno sguinzagliato un virus per ucciderci. Ma Putin, colui che nei meme domina… -