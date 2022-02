Ucraina, Trump elogia Putin e critica i leader della Nato (Di domenica 27 febbraio 2022) "Il problema non e' che Putin e' intelligente, che ovviamente e' intelligente, ma il vero problema e' che i nostri leader sono stupidi. Stupidi. Molto stupidi". Le parole di Donald Trump durante un ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) "Il problema non e' chee' intelligente, che ovviamente e' intelligente, ma il vero problema e' che i nostrisono stupidi. Stupidi. Molto stupidi". Le parole di Donalddurante un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Putin ha deciso la sua 'spietata invasione' dopo aver visto il ritiro dall'Afghanistan: 'Putin è smart', intelligen… - MediasetTgcom24 : Trump: 'Putin è intelligente, attacco all'Ucraina è un assalto all'umanità' #ucraina #russia… - SkyTG24 : Guerra in #Ucraina, #DonaldTrump: “Con me presidente non sarebbe mai successo” - MacoursD : Ucraina, Trump elogia Putin e critica i leader della Nato - razorblack66 : RT @giustoperf: Il tempismo della crisi ucraina con la fine della pandemia, le elezioni midterm in USA ed il ritorno di Trump non sembra ca… -