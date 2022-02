Ucraina, torna la diplomazia. Russia: Kiev ha accettato negoziati in Bielorussia (Di domenica 27 febbraio 2022) L'Ucraina ha accettato di partecipare ai colloqui a Gomel, in BieloRussia. La delegazione russa ci andrà, ha detto un membro della delegazione russa citaato dalla Ria Novosti, dichiarandosi soddisfatto che "Kiev abbia preso la decisione di recarsi ai colloqui con la Federazione russa malgrado le previsioni dei pessimisti".Secondo l'agenzia Belta, questi colloqui avranno luogo nella regione di Gomel al confine tra Ucraina e BieloRussia. Uno dei membri della delegazione russa, Flutsky, ha detto che la parte russa intende essere "piuttosto intransigente". Dalla Russia fanno sapere inoltre che il presidente bielorusso Alexandr Lukashenko ha avuto un ruolo nella decisione Ucraina di accettare i colloqui. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 27 febbraio 2022) L'hadi partecipare ai colloqui a Gomel, in Bielo. La delegazione russa ci andrà, ha detto un membro della delegazione russa citaato dalla Ria Novosti, dichiarandosi soddisfatto che "abbia preso la decisione di recarsi ai colloqui con la Federazione russa malgrado le previsioni dei pessimisti".Secondo l'agenzia Belta, questi colloqui avranno luogo nella regione di Gomel al confine trae Bielo. Uno dei membri della delegazione russa, Flutsky, ha detto che la parte russa intende essere "piuttosto intransigente". Dallafanno sapere inoltre che il presidente bielorusso Alexandr Lukashenko ha avuto un ruolo nella decisionedi accettare i colloqui.

