**Ucraina: Salvini, 'straordinario che si torni al negoziato, guerra non si fermi con guerra'** (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "È un notizia straordinaria che Ucraina e Russia tornano al negoziato. La guerra va fermata non con un'altra gerra, ma con il dialogo. Il leader politico, se posso usare questo aggettivo, più illuminato in queste settimane è il Santo padre, che anche oggi dice non chiudiamo la strada del negoziato". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Mezz'ora in più'. "È terribile pensare al nucleare, il nucleare va usato per riscaldare le scuole. Spero che l'Italia -ha aggiunto il leader leghista non si aggreghi ai tifo della guerra. Se l'avanzata si è arrestata penso che sia l'unica soluzione per evitare un disastro planetario. Vorrei che l'Ocidente e la mia Italia che è sempre stata per la pace e non per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "È un notizia straordinaria che Ucraina e Russia tornano al. Lava fermata non con un'altra gerra, ma con il dialogo. Il leader politico, se posso usare questo aggettivo, più illuminato in queste settimane è il Santo padre, che anche oggi dice non chiudiamo la strada del". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Mezz'ora in più'. "È terribile pensare al nucleare, il nucleare va usato per riscaldare le scuole. Spero che l'Italia -ha aggiunto il leader leghista non si aggreghi ai tifo della. Se l'avanzata si è arrestata penso che sia l'unica soluzione per evitare un disastro planetario. Vorrei che l'Ocidente e la mia Italia che è sempre stata per la pace e non per la ...

