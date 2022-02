Ucraina-Russia, i volti della resistenza: dall'ex Miss allo spogliarellista di Kiev i cittadini prendono le armi (Di domenica 27 febbraio 2022) Donne d'affari, professori universitari, spogliarellisti, sindaci e perfino un'ex Miss: sono i variegati volti della resistenza Ucraina all'invasione di Putin. Gente che, al di là... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 27 febbraio 2022) Donne d'affari, professori universitari, spogliarellisti, sindaci e perfino un'ex: sono i variegatiall'invasione di Putin. Gente che, al di là...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina - L’Italia chiude lo spazio aereo alla Russia - M_gabanelli : Il Consiglio di Sicurezza ONU si riunisce per decidere sanzioni e il ritiro della Russia dall’Ucraina. Ci vuole l’o… - Palazzo_Chigi : #Ucraina Il Presidente Draghi e i leader della Commissione Europea, Francia, Germania, Regno Unito, Canada e Stati… - infoitsport : LIVE - Guerra Ucraina-Russia - La FA: 'Non giocheremo più match contro la Russia' - albiuno : RT @duck31010531: Ucraina, Cina: No a qualsiasi sanzione illegale contro la Russia -