Ucraina-Russia, Di Maio: “Guerra ha nome e cognome: Vladimir Putin” (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ucraina-Russia, “questa Guerra ha un nome e cognome: Vladimir Putin”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, secondo cui il presidente russo “è bravissimo a fare la vittima, ma nessuno lo ha aggredito, è lui l’aggressore”. “L’Ucraina è Europa, i giovani di Kiev sono come i giovani di Parigi, di Berlino, di Roma. E oggi rispetto all’atteggiamento non democratico e inaccettabile di Putin, c’è una resistenza europea, quella resistenza sta combattendo nelle strade di Kiev”. “E se qualcuno pensa che questa Guerra non ci riguardi – ha detto Di Maio- ricordiamoci che oggi Putin lo sta facendo con l’Ucraina, ma se non lo ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) –, “questaha une cog”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, secondo cui il presidente russo “è bravissimo a fare la vittima, ma nessuno lo ha aggredito, è lui l’aggressore”. “L’è Europa, i giovani di Kiev sono come i giovani di Parigi, di Berlino, di Roma. E oggi rispetto all’atteggiamento non democratico e inaccettabile di, c’è una resistenza europea, quella resistenza sta combattendo nelle strade di Kiev”. “E se qualcuno pensa che questanon ci riguardi – ha detto Di- ricordiamoci che oggilo sta facendo con l’, ma se non lo ...

