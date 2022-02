Ucraina - Russia, Biden: 'Alternativa a sanzioni sarebbe l'inizio della terza guerra mondiale' (Di domenica 27 febbraio 2022) 'L'Alternativa a pesanti sanzioni sarebbe una terza guerra mondiale'. Joe Biden non esita a tratteggiare un quadro allarmante della crisi Ucraina e spiega il perché del suo pungo duro contro la Russia ... Leggi su leggo (Di domenica 27 febbraio 2022) 'L'a pesantiuna'. Joenon esita a tratteggiare un quadro allarmantecrisie spiega il perché del suo pungo duro contro la...

Advertising

M_gabanelli : Il Consiglio di Sicurezza ONU si riunisce per decidere sanzioni e il ritiro della Russia dall’Ucraina. Ci vuole l’o… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - _Nico_Piro_ : #26febbraio #guerra #Russia #Ucraina #RussiaUkraineConflict tutti gli occhi sono su #Kiev dove si gioca a mio avvi… - virgiliopaolo : RT @Giannaway: L'#Europa dica subito che è pronta non solo ad accogliere l'#Ucraina ma la stessa #Russia liberata dalla dittatura. Lo stess… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Guerra in #Ucraina, protesta conto la #Russia: boicottare la vodka -