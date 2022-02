Ucraina: Papa, ho il cuore straziato, tacciano le armi (Di domenica 27 febbraio 2022) Il Papa "con il cuore straziato per quanto accade in Ucraina e in altre parti del mondo" ha chiesto all'Angelus che "tacciano le armi, Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza". ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Il"con ilper quanto accade ine in altre parti del mondo" ha chiesto all'Angelus che "le, Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza". ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - fanpage : 'La guerra è sempre distruzione'. Papa Francesco sulla guerra in #Ucraina - TizianaFerrario : Il Papa pare l'unico a muoversi per la pace.Quando scoppia una guerra le ragioni non sono mai da una parte sola.Med… - Simo07827689 : RT @GiuseppeConteIT: Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più alto… - __Dissacrante__ : RT @GiuseppeConteIT: Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più alto… -