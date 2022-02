Ucraina, Papa Francesco: 'Chi fa la guerra dimentica l'umanità' (Di domenica 27 febbraio 2022) 'In questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico: la guerra . Più volte abbiamo pregato perché non venisse imboccata questa strada e supplichiamo Dio più intensamente. Rinnovo a tutti l'... Leggi su globalist (Di domenica 27 febbraio 2022) 'In questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico: la. Più volte abbiamo pregato perché non venisse imboccata questa strada e supplichiamo Dio più intensamente. Rinnovo a tutti l'...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Papa Ucraina,Papa: aprire corridoi umanitari 12.56 Ucraina,Papa: aprire corridoi umanitari "Ho il cuore straziato per quanto accade in Ucraina e in altre parti del mondo. Tacciano le armi, Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa violenza". ...

Ucraina, Papa Francesco: "Urgente aprire corridoi umanitari" "In questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico: la guerra. Più volte abbiamo pregato perché non venisse imboccata questa strada e non smettiamo di pregare, anzi supplichiamo Dio più in ...

