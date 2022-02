Ucraina, Papa Francesco: “Chi fa la guerra dimentica l’umanità” (Di domenica 27 febbraio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “Chi fa la guerra dimentica l’umanità”. Così Papa Francesco questa mattina all’Angelus. Francesco ha fatto appello per la fine dell’attacco armato in Ucraina, ricordando che la gente comune è “la vera vittima che paga sulla propria pelle la follia della guerra”. Il pontefice Jorge Mario Bergoglio ha poi chiesto “corridoi umanitari” per chi fugge, citando anche la Costituzione italiana. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 27 febbraio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “Chi fa la”. Cosìquesta mattina all’Angelus.ha fatto appello per la fine dell’attacco armato in, ricordando che la gente comune è “la vera vittima che paga sulla propria pelle la follia della”. Il pontefice Jorge Mario Bergoglio ha poi chiesto “corridoi umanitari” per chi fugge, citando anche la Costituzione italiana. L'articolo L'Opinionista.

