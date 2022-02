Ucraina: M5S, bene sostegno 110 milioni a Kiev (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Siamo al fianco della popolazione Ucraina e gli aiuti che il ministro Luigi Di Maio ha appena deliberato, pari a 110 milioni di euro a favore di Kiev, ne sono una dimostrazione concreta. Abbiamo il dovere morale e politico di sostenere la popolazione Ucraina che sta subendo la brutale invasione della Russia di Putin, quindi bene questo provvedimento che va nella giusta direzione". Lo affermano i deputati M5S della commissione Esteri. "Occorre lavorare senza sosta -aggiungono- per evitare pericolose escalation e limitare i danni. In queste ore, oltre alla diplomazia e a sanzioni proporzionate, bisogna aiutare la popolazione Ucraina attraverso ingenti risorse finanziarie perché non possiamo lasciarla sola al proprio destino". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Siamo al fianco della popolazionee gli aiuti che il ministro Luigi Di Maio ha appena deliberato, pari a 110di euro a favore di, ne sono una dimostrazione concreta. Abbiamo il dovere morale e politico di sostenere la popolazioneche sta subendo la brutale invasione della Russia di Putin, quindiquesto provvedimento che va nella giusta direzione". Lo affermano i deputati M5S della commissione Esteri. "Occorre lavorare senza sosta -aggiungono- per evitare pericolose escalation e limitare i danni. In queste ore, oltre alla diplomazia e a sanzioni proporzionate, bisogna aiutare la popolazioneattraverso ingenti risorse finanziarie perché non possiamo lasciarla sola al proprio destino".

Advertising

M5S_Europa : La guerra in #Ucraina richiede misure contro l'impennata dei prezzi dell’energia. Come ha ribadito @GiuseppeConteIT… - GiuseppeConteIT : Accompagnato dal Vice-Presidente @MicheleGubitosa e dalla Capogruppo in Senato @MariaDomenicaC4 ho manifestato la s… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina: Renzi lascia il board di Delimobil, società russa di car-sharing. M5s-Pd lo avevano accusato… - YellowLadyBlue : RT @jacopo_iacoboni: Ieri sera ero in tv, si parlava di Russia e Nato. Quando Toni Capuozzo (e poi la ex ministra M5S Trenta) hanno parlato… - feralbasola : RT @jacopo_iacoboni: Ieri sera ero in tv, si parlava di Russia e Nato. Quando Toni Capuozzo (e poi la ex ministra M5S Trenta) hanno parlato… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina M5S Ucraina: Taverna (M5s), si facciano colloqui presso l'Osce, a Vienna o Copenaghen Roma, 27 feb 13:01 - Nelle ore drammatiche di questa drammatica guerra nel cuore dell'Europa, la cosa fondamentale è che le armi tacciano e che si riapra subito il dialogo. Se il problema è il luogo ...

Politici italiani: quali erano i rapporti con Putin? ... che lettura va data dei recenti tweet a sostegno alla frangia ucraina così come dei video di ... Sebbene il leader del M5S Giuseppe Conte ha espresso "Ferma condanna per l'attacco russo che precipita la ...

Crisi ucraina: le giravolte M5s su Nato, Russia e Cina Tag43 Ucraina: M5S, bene sostegno 110 milioni a Kiev Roma, 27 feb. "Siamo al fianco della popolazione ucraina e gli aiuti che il ministro Luigi Di Maio ha appena deliberato, pari a 110 milioni di euro a favore di ...

Conte “Ora serve un Recovery di guerra” ROMA (ITALPRESS) – «Condanno senza se e senza ma la gravissima aggressione contro l’Ucraina, un attacco ai nostri valori ... Così l’ex premier e presidente del M5S, Giuseppe Conte, al Corriere della ...

Roma, 27 feb 13:01 - Nelle ore drammatiche di questa drammatica guerra nel cuore dell'Europa, la cosa fondamentale è che le armi tacciano e che si riapra subito il dialogo. Se il problema è il luogo ...... che lettura va data dei recenti tweet a sostegno alla frangiacosì come dei video di ... Sebbene il leader delGiuseppe Conte ha espresso "Ferma condanna per l'attacco russo che precipita la ...Roma, 27 feb. "Siamo al fianco della popolazione ucraina e gli aiuti che il ministro Luigi Di Maio ha appena deliberato, pari a 110 milioni di euro a favore di ...ROMA (ITALPRESS) – «Condanno senza se e senza ma la gravissima aggressione contro l’Ucraina, un attacco ai nostri valori ... Così l’ex premier e presidente del M5S, Giuseppe Conte, al Corriere della ...