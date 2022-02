Ucraina | l' Italia chiude lo spazio aereo alla Russia

Advertising

...oggi calciomercato.com segue in diretta i principali avvenimenti riguardanti la drammatica situazione della guerra in, in corso dopo l'invasione della Russia il 24 febbraio. 12.35 - L'...... come espressione concreta della solidarietà e del sostegno dell'a un popolo con cui coltiviamo un rapporto fraterno. In questo momento - continua il grillino - l'è sotto assedio senza ...L'Italia chiude lo spazio aereo alla Russia. Ne dà notizia Palazzo Chigi con un tweet. L'Italia segue la decisione di molti Paesi europei che hanno deciso di negare il loro ...Ucraina, ultimatum di Mosca a Kiev: «Risposta sui negoziati in Bielorussia entro le 13 per porre fine alla guerra»: la delegazione russa aspetterà quella ucraina ...