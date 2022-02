Ucraina, la vita sottoterra: in migliaia nelle gallerie antiatomiche della metropolitana di Kiev (Di domenica 27 febbraio 2022) «La chiamiamo ?la toilette dei bambini?. Sì, li mandiamo a fare i loro bisogni sui binari» scherza una donna di Kiev. Cronache dal sottosuolo, dalla seconda vita... Leggi su ilmattino (Di domenica 27 febbraio 2022) «La chiamiamo ?la toilette dei bambini?. Sì, li mandiamo a fare i loro bisogni sui binari» scherza una donna di. Cronache dal sottosuolo, dalla seconda...

Advertising

_Nico_Piro_ : Velocità è punto chiave di questa guerra. Putin deve fare in fretta, non si puó permettere di affrontare stillicidi… - LiaQuartapelle : Non c’è migliore definizione di coraggio di quello che fanno quei cittadini russi che stanno pubblicamente manifest… - RaiNews : Le vie sono deserte, c'è vita nei sotterranei della metropolitana dove i cittadini si sono rifugiati #guerra… - Ludovic77580534 : RT @PasqualeDeFalc1: La bellezza della nascita. La bellezza della vita. La piccola Mia è nata a Kiev in un rifugio antiaereo. Con la sper… - micarie75 : @Alexct9 @Dario0080 @DavideBergna @borghi_claudio Un morto civile a causa di un evento militare è una persona che h… -