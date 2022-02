Ucraina, la Germania stanzierà 100 miliardi per rafforzare l’esercito. Scholz: “Investimento del 2% del Pil per la difesa” (Di domenica 27 febbraio 2022) Mentre Kiev accettava l’offerta di negoziati alla frontiera bielorussa sul fiume Prypjat vicino a Chernobyl per trattative di pace, il cancelliere Olaf Scholz condannava di nuovo Vladimir Putin per avere avviato “a sangue freddo una guerra di aggressione”, parlando di “ingiustizia che grida al cielo”. Scholz ha sottolineato che gli avvenimenti bellici nel cuore dell’Europa segnano “una cesura nella storia del continente” ed ha quindi annunciato una corsa al riarmo della Germania. Fuori dal Bundestag, riunitosi in una riunione straordinaria a cui ha partecipato anche l’ambasciatore ucraino a Berlino Andrij Melnyk – sventolava anche la bandiera dell’Ucraina sventolava. Il governo tedesco inserirà a bilancio uno stanziamento straordinario di cento miliardi di euro per rafforzare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Mentre Kiev accettava l’offerta di negoziati alla frontiera bielorussa sul fiume Prypjat vicino a Chernobyl per trattative di pace, il cancelliere Olafcondannava di nuovo Vladimir Putin per avere avviato “a sangue freddo una guerra di aggressione”, parlando di “ingiustizia che grida al cielo”.ha sottolineato che gli avvenimenti bellici nel cuore dell’Europa segnano “una cesura nella storia del continente” ed ha quindi annunciato una corsa al riarmo della. Fuori dal Bundestag, riunitosi in una riunione straordinaria a cui ha partecipato anche l’ambasciatore ucraino a Berlino Andrij Melnyk – sventolava anche la bandiera dell’sventolava. Il governo tedesco inserirà a bilancio uno stanziamento straordinario di centodi euro per...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina Il Presidente Draghi e i leader della Commissione Europea, Francia, Germania, Regno Unito, Canada e Stati… - limesonline : ???? La Germania ribalta la sua storica opposizione all'invio di armi letali in teatri di guerra. Il Canc. Scholz ann… - repubblica : Ucraina: l'Italia verso sostegno anche militare a Kiev, Germania e Belgio forniranno armi pesanti. - fattoquotidiano : Ucraina, la Germania stanzierà 100 miliardi per rafforzare l’esercito. Scholz: “Investimento del 2% del Pil per la… - Renatoogni : RT @Ss51202463: @limesonline Germania, Francia e Italia si puliscono la coscienza e aiutano le loro aziende di armamenti. Non aiutano l'Ucr… -