Ucraina | Kiev lancia allarme | colpito sito smaltimento rifiuti radioattivi**

(Di domenica 27 febbraio 2022), 27 feb. (Adnkronos) - Missili russi avrebberoundidiradioattivi in Ucraina. Lo scrive su Facebook l'Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare dicendo che 'dall'una e venti ora locale "a seguito del bombardamento di massa dicon tutti i tipi di armi antiaeree e missilistiche a disposizione della Federazione Russa, i missili hannoildidelle scorie radioattive della filiale didell'impresa statale specializzata 'Radon'"'. Dato che l'attacco russo è ancora in corso, ''al momento non è possibile valutare l'entità della distruzione''. Nella nota si legge che ''le telecamere di sorveglianza hanno registrato la caduta dei missili. La ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #26febbraio #guerra #Russia #Ucraina #RussiaUkraineConflict tutti gli occhi sono su #Kiev dove si gioca a mio avvi… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La guerra colpisce anche i bambini fragili: evacuati d'urgenza da Kiev alcuni piccoli oncologici. Ma molt… - TgLa7 : #RussiaUkraineConflict Il Presidente Ucraino Zelensky si trova nella capitale e sta guidando personalmente la resis… - dk768 : RT @tint_adree: KIEV, FEBBRAIO 2014: IL GOLPE NON TELETRASMESSO. Le impattanti foto del fotoreporter Giorgio Bianchi che testimoniano il g… - NomadeCanto : RT @AxlGuidato: KIEV, FEBBRAIO 2014: IL GOLPE NON TELETRASMESSO. Le impattanti foto del fotoreporter Giorgio Bianchi che testimoniano il g… -

Ultime Notizie dalla rete : **Ucraina Kiev

AGI - La guerra insi rifletterà inevitabilmente sulle importazioni di gas naturale dalla Russia e per l'Italia ... con il peggiore che, nell'ipotizzare una duratura tensione tra Mosca e, ...Il conflitto e le sanzioni "si ripercuoteranno molto pesantemente sulle imprese italiane", avverte Confartigianato. Nel 2021, spiega, sui mercati di Mosca el'Italia ha venduto prodotti per 9,8 miliardi di euro e ne ha importati per 17,2 miliardi. 'Rischiano di ripetersi le gravi conseguenze economiche derivanti dal conflitto russo - ucraino ...La Caritas ucraina, la Diocesi di Fano e il Comune insieme per portare supporto alla popolazione vittima della guerra. Ecco come donare ...Nadia bloccata dalle bombe in Ucraina: 'Ci sono file nelle farmacie e nei supermercati. La benzina è già finita' Ucraina diretta, esplosioni e missili su Kiev: mezzi russi a 10 km dalla Capitale. Suon ...