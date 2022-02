Ucraina, il New York Times e l’imbarazzo dei leader che incensavano Putin. “Ma Salvini ha condannato l’aggressione senza citarlo” (Di domenica 27 febbraio 2022) Non è la prima volta che il New York Times lo fa, ma la panoramica dei sostenitori-amici-ammiratori di Vladimir Putin tra i politici conservatori e populisti, che ora potrebbero in qualche modo essere imbarazzati dal massacro in corso in Ucraina, inizia con il segretario della Lega, Matteo Salvini. Nell’articolo, firmato dal giornalista Jason Horowitz, si ricorda come per anni sia esistito un “coro globale di politici di destra” che hanno cantato le lodi del presidente russo considerato “l’uomo forte”, “difensore dei confini chiusi”, del “conservatorismo cristiano e del maschilismo a torso nudo”. E l’adulazione dell’ex numero uno del Kgb, che ha modificato la Costituzione per garantirsi una presidenza a vita, era all’ordine del giorno. Di Salvini il quotidiano statunitense ricorda come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Non è la prima volta che il Newlo fa, ma la panoramica dei sostenitori-amici-ammiratori di Vladimirtra i politici conservatori e populisti, che ora potrebbero in qualche modo essere imbarazzati dal massacro in corso in, inizia con il segretario della Lega, Matteo. Nell’articolo, firmato dal giornalista Jason Horowitz, si ricorda come per anni sia esistito un “coro globale di politici di destra” che hanno cantato le lodi del presidente russo considerato “l’uomo forte”, “difensore dei confini chiusi”, del “conservatorismo cristiano e del maschilismo a torso nudo”. E l’adulazione dell’ex numero uno del Kgb, che ha modificato la Costituzione per garantirsi una presidenza a vita, era all’ordine del giorno. Diil quotidiano statunitense ricorda come ...

fattoquotidiano : Paragonando l’invasione russa dell’Ucraina all’assalto dell’11 settembre a New York, Enrico Letta ha confermato ier… - ItaTvfan : @Marzia_new valeva anche quando #Zelensky #Ucraina bombardava nel #Dombass a maggioranza russa? O in Siria on in P… - KenSharo : New post (Siria: L'invasione russa dell'Ucraina sta difendendo l'umanità e una 'correzione della storia', dice Assa… - KenSharo : New post (Ucraina, Russia accettano colloqui 'senza precondizioni': Zelenskyy | Notizie | Al Jazeera) has been publ… - Elisa34012803 : RT @ElGusty99523701: Così forse vi è più chiaro cosa i NEW BABYLONIAN MEN hanno organizzato in Ucraina. ?????????? -