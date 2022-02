Ucraina, il grido del Papa: “Tacciano le armi! Chi fa la guerra dimentica l’umanità” (Di domenica 27 febbraio 2022) Città del Vaticano – “Chi fa la guerra, chi provoca la guerra, dimentica l’umanità. Non parte dalla gente, non guarda alla vita concreta delle persone, ma mette davanti a tutto interessi di parte e di potere. Si affida alla logica diabolica e perversa delle armi, che è la più lontana dalla volontà di Dio”. Al termine dell’Angelus (leggi qui), Papa Francesco lancia l’ennesimo grido di condanna della guerra, puntando il dito contro i politici che “provocano” i conflitti, poiché queste persone “si distanziano dalla gente comune, che vuole la pace” e “in ogni conflitto è la vera vittima, che paga sulla propria pelle le follie della guerra”. Il pensiero del Pontefice va “agli anziani, a quanti in queste ore cercano rifugio, alle mamme in fuga con i loro ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022) Città del Vaticano – “Chi fa la, chi provoca la. Non parte dalla gente, non guarda alla vita concreta delle persone, ma mette davanti a tutto interessi di parte e di potere. Si affida alla logica diabolica e perversa delle armi, che è la più lontana dalla volontà di Dio”. Al termine dell’Angelus (leggi qui),Francesco lancia l’ennesimodi condanna della, puntando il dito contro i politici che “provocano” i conflitti, poiché queste persone “si distanziano dalla gente comune, che vuole la pace” e “in ogni conflitto è la vera vittima, che paga sulla propria pelle le follie della”. Il pensiero del Pontefice va “agli anziani, a quanti in queste ore cercano rifugio, alle mamme in fuga con i loro ...

