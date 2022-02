Ucraina: Fifa, 'restiamo in standby per prendere altre decisioni compresa eventuale esclusione da competizioni' (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "La Fifa continuerà il suo dialogo in corso con il Cio, la Uefa e altre organizzazioni sportive per determinare eventuali misure o sanzioni aggiuntive, compresa una potenziale esclusione dalle competizioni, che saranno applicate nel prossimo futuro nel caso in cui la situazione non migliorasse rapidamente. L'Ufficio di presidenza del Consiglio Fifa rimane in standby per prendere una qualsiasi di queste decisioni", ha spiegato la Fifa. "È importante sottolineare che la Fifa crede fermamente che il movimento sportivo dovrebbe essere unito nelle sue decisioni su questo argomento e che lo sport dovrebbe continuare ad essere un vettore di pace e speranza". Così ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Lacontinuerà il suo dialogo in corso con il Cio, la Uefa eorganizzazioni sportive per determinare eventuali misure o sanzioni aggiuntive,una potenzialedalle, che saranno applicate nel prossimo futuro nel caso in cui la situazione non migliorasse rapidamente. L'Ufficio di presidenza del Consigliorimane inperuna qualsiasi di queste", ha spiegato la. "È importante sottolineare che lacrede fermamente che il movimento sportivo dovrebbe essere unito nelle suesu questo argomento e che lo sport dovrebbe continuare ad essere un vettore di pace e speranza". Così ...

Advertising

DiMarzio : .@juventusfc I Le parole di #Szczesny sul conflitto fra #Russia e #Ucraina e la scelta della sua #Polonia - SkySport : ULTIM'ORA FIFA GUERRA UCRAINA: NO A COMPETIZIONI INTERNAZIONALI IN RUSSIA Gare casalinghe in campo neutro e a porte… - MarcoBellinazzo : Mi aspetto che la Uefa cambi le sedi della Finale Champions 2022 a San Pietroburgo e della Supercoppa 2023 a Kazan,… - serieB123 : La Fifa alla Russia: campo neutro, niente «nome» e niente inno dopo l’invasione dell’Ucraina - mrcfsn : RT @LaStampa: Guerra in Ucraina, prime misure della Fifa contro la Russia: “Giocherà sotto il nome RFU, senza inno e bandiera” https://t.co… -