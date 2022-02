Ucraina, Federazione judo internazionale sospende Putin (Di domenica 27 febbraio 2022) La IJF, International judo Federation, ha sospeso il presidente russo Vladimir Putin dalla carica di presidente onorario e ambasciatore dell'organizzazione. L'annuncio ufficiale è stato pubblicato sul sito web della Federazione. Al judo, cominciato da quando era bambino, Putin ha dedicato anche un libro (nel 2001) tradotto in varie lingue e, secondo alcuni osservatori internazionali, ispirerebbero anche le mosse tattiche e politiche del presidente russo. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 27 febbraio 2022) La IJF, InternationalFederation, ha sospeso il presidente russo Vladimirdalla carica di presidente onorario e ambasciatore dell'organizzazione. L'annuncio ufficiale è stato pubblicato sul sito web della. Al, cominciato da quando era bambino,ha dedicato anche un libro (nel 2001) tradotto in varie lingue e, secondo alcuni osservatori internazionali, ispirerebbero anche le mosse tattiche e politiche del presidente russo.

