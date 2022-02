Ucraina, diretta. Nuova esplosione a Kiev. Zelensky denuncia Mosca all'Aja: «Genocidio». Putin allerta il sistema difensivo nucleare (Di domenica 27 febbraio 2022) Ucraina e Russia sono pronte a negoziare. Il Cremlino ha fatto sapere che una delegazione di Kiev è diretta a Gomel, in Bielorussia, per sedersi al tavolo dei negoziati. La svolta ci... Leggi su ilmattino (Di domenica 27 febbraio 2022)e Russia sono pronte a negoziare. Il Cremlino ha fatto sapere che una delegazione dia Gomel, in Bielorussia, per sedersi al tavolo dei negoziati. La svolta ci...

Advertising

petergomezblog : +++Guerra #Russia- #Ucraina, la diretta Mosca dichiara “illegittime” le sanzioni occidentali e ordina “l’allerta de… - fanpage : ULTIM'ORA L'agenzia di stampa russa Tass, citando delle fonti politiche bielorusse, ha affermato che l'Ucraina avre… - fanpage : Una delegazione russa è arrivata a Gomel, in Bielorussia per trattare con l'#Ucraina. Lo ha detto il portavoce de… - corneliride : @Jan90697153 la strategia di Mosca per applicarla a Taiwan: ammassare truppe, far salire la tensione, fermarsi prim… - Zuxan3 : RT @JigginoRuss: Le persone di origine africana, asiatica, sudamericana stanno raccontando in diretta la loro odissea per lasciare l'Ucrain… -