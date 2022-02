Ucraina, diretta. Il Cremlino: «Ucraini in partenza per la Bielorussia per negoziare con Mosca». Putin: «Sanzioni Occidente illegittime». E allerta il sistema difensivo nucleare (Di domenica 27 febbraio 2022) Ucraina, ultimatum di Mosca a Kiev: «Risposta sui negoziati in Bielorussia entro le 13 per porre fine alla guerra»: la delegazione russa aspetterà quella Ucraina fino alle 15 di oggi ora di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 27 febbraio 2022), ultimatum dia Kiev: «Risposta sui negoziati inentro le 13 per porre fine alla guerra»: la delegazione russa aspetterà quellafino alle 15 di oggi ora di...

