Ucraina, diretta. Bombe su Kiev, esplosione nel centro di Kharkiv. Mosca: pronti a negoziati in Bielorussia. Zelensky: «È genocidio» (Di domenica 27 febbraio 2022) Ucraina sotto l'attacco finale delle truppe russe: si moltiplicano i bombardamenti sul Paese, con le sirene d'allarme che dall'alba hanno squarciato il silenzio surreale delle... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 27 febbraio 2022)sotto l'attacco finale delle truppe russe: si moltiplicano i bombardamenti sul Paese, con le sirene d'allarme che dall'alba hanno squarciato il silenzio surreale delle...

